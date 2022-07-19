رسميا.. توتنهام يبرم صفقة جديدة

وقال توتنهام، في بيان على موقعه الرسمي: "يسعدنا الإعلان عن توقيع مع جد سبينس، قادما من صفوف ميدلسبره".وأضاف: "وقع الظهير الأيمن على عقد مع النادي يستمر حتى عام 2027".يبلغ جد سبينس 21 عاما، وبدأ مسيرته الكروية ضمن شباب فولهام، قبل أن ينضم إلى ميدلسبره عندما بلغ 17 عاما في تموز 2018.ولعب جد سبينس مع نوتنجهام فورست على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في 2021/2022 وتمتع بفترة ناجحة للغاية هناك، حيث شارك في 46 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.ونجح توتنهام هذا الصيف أيضا في التعاقد مع ريتشاليسون وإيف بيسوما وكليمنت لينجليه وفرايزر فوريستر وإيفان بريسيتش.