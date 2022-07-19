اليونايتد يتغنى بالثنائي اقبال وصديق: عراقي ورأسي عالي

واشترك زيدان إقبال بديلا منذ الدقيقة 65، بينما دخل المدافع كاردو صديق عند الدقيقة 77 مع كريستال بالاس، في مباراة شهدت إثارة وندية رغم طابعها الودي.وقدم إقبال عرضا جيدا، حيث أسند إليه المدرب إريك تين هاج واجبات هجومية باللعب خلف المهاجمين، بعد أن شارك في المباريات السابقة كلاعب ارتكاز.بالمقابل، ظهر كاردو صديق بحالة بدنية جيدة مع فريقه كريستال بالاس، وقطع عدة محاولات لمنافسيه، رغم المدة القصيرة التي لعبها، أملا في إدراج اسمه بالقائمة الأساسية للمباريات التحضيرية المتبقية أمام ليدز يونايتد ومونبلييه الفرنسي.وتغنى حساب مانشستر يونايتد على "تويتر" بالثنائي العراقي زيدان إقبال وكاردو صديق، حيث نشر صورتهما معا قبل انطلاق المباراة الودية، تحت عنوان "عراقي ورأسي عالي".