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اتحاد الكرة يكشف آلية الدوري المقبل وموعد انطلاقه

رياضة

2022-07-19 | 15:26
اتحاد الكرة يكشف آلية الدوري المقبل وموعد انطلاقه
1,957 مشاهدة

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، اعتماد آلية الدوري للموسم المقبل حسب نظام المسابقات لعام 2020-2021، فيما حدد موعد انطلاقه.

وقال الاتحاد في بيان، إنه "قرر اعتمادَ آليّة الدوري للموسم المُقبل 2022-2023 حسب نظامِ المسابقات لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ من حيث الصعودِ والهبوطِ والذي سيكون دورياً عاماً من مرحلتين".
 
وأضاف "ينطلقُ في الأسبوعِ الأول من شهرِ تشرين الأول المُقبل مع الاشتراطِ على تطبيقِ معايير التراخيص بصورةٍ جيدة".
 
جاءَ ذلك في الاجتماعِ الذي عقده وزيرُ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال مع رُؤساءِ أنديةِ الدوري المُمتاز والذي عقدَ اليوم الثلاثاء وحضرهُ أعضاءُ الاتحاد غانم عريبي وفراس بحر العلوم وخلف جلال وكوفند عبد الخالق، والأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان.
 
وأكدَ درجال أن "الاتحاد ملزمٌ بتطبيقِ معايير التراخيص للدوري المُمتاز المقبل ودوري الدرجة الأولى مع اعتمادِ مُشاركة الأنديةِ التي ستتخطى معاييرَ التراخيص للموسم الجديد، على أن يكون تطبيقُ دوري المحترفين في الموسم بعد المقبل 2023-2024"، مبيناً أن "الاتحاد سيعتمد تطبيقَ نظام المسابقات لعام 2020-2021، أما الموسمُ المقبل فسيعتمدُ على إعدادِ لائحةٍ جديدة".
 
واستطردَ درجال أن "تطبيق معايير التراخيص وعدد فرق الدوري الممتاز لا بدّ أن لا يتعارض مع النظامِ الأساسي"، مضيفاً أن "اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرةِ سيعقد نهايةَ العام الحالي، وسيتضمن تعديلَ النظام الأساسي على وفق آلية دوري المحترفين".
 
وأشارَ إلى أن "العملَ بالتراخيص سينطلقُ من يوم السبت المقبل، والهدف ليس إقصاءَ الأندية بل بالعكس سنعملُ مع الأنديةِ على تذليلِ الصعوبات التي تعترضها والتحديات التي تواجهها للإيفاء بمتطلباتِ التراخيص"، موضحاً أن "الدوري العراقيّ يشهدُ نسبةَ مشاهدة عالية وحضوراً جماهيرياً غفيراً، وهو ما يعززُ من مسعانا لعقد شراكاتٍ مع الدورياتِ العالمية، فضلاً عن تسويقِ اسم الدوري، وهذا ما نعملُ عليه الآن لتعزيزِ الإيرادات الماليّة للاتحاد، وبالتالي الفائدة تعودُ على الأندية".
 
وأشار إلى أن "اتحاد الكرة سينضم عقداً موحداً وفق المعايير الدوليّة سيرسلُ للأندية لحفظِ حقّ اللاعبين والأندية، وتمّ الاتفاقُ على أن يكون توقيع اللاعبين مع الأندية لسنتين متتاليتين".
 
ووعدَ درجال، بـ"العملِ على توفير منظومةِ الفار في عددٍ من الملاعب وتذليل الصعوبات التي تواجهُ عملَ الأندية لأجل ظهورها بمُستوى فنيّ مميزٍ في منافساتِ الدوري للموسم المُقبل".
 
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