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أنشيلوتي يحث لاعبي ريال مدريد: هدفنا تحقيق اللقب الـ 15 بدوري الأبطال

رياضة

2022-07-20 | 02:00
أنشيلوتي يحث لاعبي ريال مدريد: هدفنا تحقيق اللقب الـ 15 بدوري الأبطال
540 مشاهدة

السومرية نيوز- متابعة
ركزت صحيفة ”ماركا“ على ريال مدريد وأهدافه في الموسم الجديد، وأكدت أن الرئيس فلورنتينو بيريز والمدرب كارلو أنشيلوتي لا يرغبان في أن يشكل الثناء الكبير على اللاعبين بعد النجاح في الموسم الماضي فرصة للتراخي والفشل في الموسم الجديد، ولذلك يضعان هدفا كبيرا أمامهم وهو الفوز من جديد بلقب دوري أبطال أوروبا وللمرة الـ 15 في تاريخ النادي.


وحذر الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاعبي ريال مدريد بأن النجاح قد مضى، وأن معركة الموسم الجديد تبدأ في لاس فيغاس بمواجهة ودية ضد برشلونة رغم أنه يعرف أن النادي ليس مهتما بمثل هذه المواعيد الودية.

ومنذ العودة للتدريبات، حددت إدارة نادي ريال مدريد هدفا للاعبين وهو الفوز باللقب رقم 15 في دوري أبطال أوروبا لكون الفريق لا يعرف غير الانتصارات والفوز، ولذلك يجب العمل من البداية. ويعرف أنشيلوتي أن لاعبيه ليسوا متهاونين ولا متشبعين بالألقاب، لكنه يرغب في المزيد ويجب إظهار ذلك لهم من البداية.

وبدأ ريال مدريد الموسم الماضي بالكثير من الشكوك، لكن انتهى به المطاف في القمة متوجا بلقب كأس السوبر الإسباني في منتصف الموسم وفي نهايته توج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة: "يهدف كارلو أنشيلوتي لتكرار نجاحات الموسم الماضي عبر تحفيز اللاعبين منذ البداية والدخول بقوة ويثق في لاعبيه ويعرف أن الألقاب لا يتم الفوز بها في بداية الموسم لكنها يمكن أن تضيع".

وسيتنافس ريال مدريد على اللقب الأول يوم 10 آب/أغسطس المقبل أمام فرانكفورت الألماني على كأس السوبر الأوروبي، ويأمل أنشيلوتي أن تكون جولة الولايات المتحدة الأمريكية مقياسا لمعرفة مستوى الفريق واستعداداته.

ومثل الموسم الماضي ستتجه الأنظار لثنائية الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فينيسيوس جونيور اللذين احتكرا الكثير من الشهرة في الفريق الموسم الماضي، ويستعد المهاجم الفرنسي للتتويج بالكرة الذهبية وجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تمنح قبل قرعة دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويتوقع ريال مدريد حصول عدد من لاعبيه على جوائز عن الموسم الماضي، أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما كأفضل لاعب، والفرنسي إدواردو كامافينغا على جائزة الفتى الذهبي والبلجيكي تيبو كورتوا على جائزة أفضل حارس، كما يتوقع دخول عدة لاعبين تشكلة الموسم أوروبيا وعالميا كالبرازيلي فينيسيوس جونيور والكرواتي لوكا مودريتش.

ويقود كريم بنزيما ريال مدريد كقائد أول للفريق بعد رحيل البرازيلي مارسيلو، وسيكون أيضا بجانبه قادة مخضرمون مثل لوكا مودريتش وناتشو وداني كارفخال وكاسيميرو وتوني كروس، وهم من يحددون وتيرة الموسم بما يمتلكون من خبرات، ويفكر الجميع في ريال مدريد في اللقب رقم 15 ولا أحد يخفي هذا الطموح.
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