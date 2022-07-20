غوارديولا يغلق الابواب على نيمار

رفض بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عرضا للتعاقد مع نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان.



وكشفت صحيفة "لو باريزيان" أن النادي الباريسي عرض نيمار على مسؤولي السيتي، ضمن صفقة تبادلية للتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا.



وأضافت: "إلا أن غوارديولا رفض فكرة ضم نيمار، لعدم الإخلال بالتوازن الفني للفريق داخل الملعب".

وأشارت الصحيفة إلى وجود صراع داخل أروقة بي إس جي بشأن نيمار (30 عاما)، حيث يريد ملاك النادي والإدارة بيعه، بينما يتمسك اللاعب بالبقاء مع الفريق.



ويدرك نيمار أن الأندية القادرة على مضاهاة راتبه الفلكي حوالي (30 مليون يورو) لا تقف في طابور.



وبعد تجديد عقده في العام 2021 حتى العام 2025، قام هو بنفسه بتفعيل بندين يسمحان له بتمديد عقده لعامين إضافيين حتى العام 2027.

كما أضافت أن كريستوف جالتيه المدير الفني الجديد لسان جيرمان يرحب باستمرار نيمار لدعم تشكيلته.