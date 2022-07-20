شاهد.. مهرجان أهداف برشلونة أمام إنتر ميامي

السومرية نيوز – رياضة

حقق برشلونة الإسباني فوزا عريضا على إنتر ميامي الأمريكي 6-0 فجر الأربعاء، في المواجهة الودية التي جمعتهما على ملعب لوكهارت في الولايات المتحدة الأمريكية.



وافتتح الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهرجان أهداف برشلونة في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

روعة روعة روعة



💥@Auba! 😍 pic.twitter.com/A5D5ciuQvf — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 20, 2022



وأضاف الوافد الجديد رافينيا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 25 من تسديدة فشل حارس إنتر ميامي في التعامل معها بعد عرضية من أليخاندرو بالدي. وأضاف الوافد الجديد رافينيا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 25 من تسديدة فشل حارس إنتر ميامي في التعامل معها بعد عرضية من أليخاندرو بالدي.

رافييييييييينيا (2-0) 🇧🇷 pic.twitter.com/7kxrrHFcYM — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 20, 2022



وأحرز أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 41 مستغلا تمريرة من رافينيا قبل أن يسدد الكرة في شباك حارس مرمى إنتر ميامي. وأحرز أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 41 مستغلا تمريرة من رافينيا قبل أن يسدد الكرة في شباك حارس مرمى إنتر ميامي.

أنسو يسجل الثالث (3-0) 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/JVhkBrdxhW — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 20, 2022



وفي الشوط الثاني، زاد بابلو جافي غلة فريقه في الدقيقة 55 بعد تسديدة يسارية محولا الضربة الركنية التي نفذها ممفيس ديباي في شباك حارس مرمى إنتر ميامي. وفي الشوط الثاني، زاد بابلو جافي غلة فريقه في الدقيقة 55 بعد تسديدة يسارية محولا الضربة الركنية التي نفذها ممفيس ديباي في شباك حارس مرمى إنتر ميامي.

الرابع الرابع الرابع... غافي (0-4) pic.twitter.com/OeZXcy2xjC — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 20, 2022



ثم سجل ممفيس ديباي الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 69 من الشوط الثاني بعد فاصل مهاري حيث راوغ مدافع إنتر ميامي قبل أن يضع الكرة بيسراه في الشباك. ثم سجل ممفيس ديباي الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 69 من الشوط الثاني بعد فاصل مهاري حيث راوغ مدافع إنتر ميامي قبل أن يضع الكرة بيسراه في الشباك.

🔥 ميمفيس 🤯🤯🤯🤯🤯 (0-5) pic.twitter.com/HhXtc4dzYe — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 20, 2022



وبعدها بدقيقة واحدة، تمكن عثمان ديمبيلي من إنهاء سلسلة أهداف فريقه بإضافة الهدف السادس في الدقيقة 70. وبعدها بدقيقة واحدة، تمكن عثمان ديمبيلي من إنهاء سلسلة أهداف فريقه بإضافة الهدف السادس في الدقيقة 70.