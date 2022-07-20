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صلاح يكشف عن حذائه الجديد بطريقة مبتكرة (فيديو)

رياضة

2022-07-20 | 05:21
صلاح يكشف عن حذائه الجديد بطريقة مبتكرة (فيديو)
450 مشاهدة

كشف النجم المصري محمد صلاح، النقاب عن حذائه الجديد الذي سيشارك به في مواجهات الموسم المقبل 2022-2023 من خلال طريقة جديدة ومبتكرة.

ونشر الدولي المصري مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، يعلن فيه شكل الحذاء والألوان الجديدة المستخدمة.

وجاء الفيديو في صورة كرتونية من خلال استخدام شخصيات المسلسل الكرتوني Rick and Morty" "وهو العمل الكوميدي الذي يناقش قضايا الخيال العلمي بشكل هزلي.
وظهر الحذاء في الفيديو باللون الأخضر باختلاف الدرجات حسب الأماكن، مع الحفاظ على الـ 3 خطوط السوداء، والعلامة التجارية الخاصة بصلاح.

وكان من الملاحظ ظهور صلاح في مقطع الفيديو بالرقم 10، وهو رقم السنغالي ساديو ماني، الذي انتقل مؤخرا إلى بايرن ميونخ الألماني.
يذكر أن محمد صلاح جدد تعاقده مع فريق ليفربول لمدة موسمين إضافيين، على أن ينتهي عقده في صيف عام 2025.

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