صلاح يكشف عن حذائه الجديد بطريقة مبتكرة (فيديو)

ونشر الدولي المصري مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، يعلن فيه شكل الحذاء والألوان الجديدة المستخدمة.



وجاء الفيديو في صورة كرتونية من خلال استخدام شخصيات المسلسل الكرتوني Rick and Morty" "وهو العمل الكوميدي الذي يناقش قضايا الخيال العلمي بشكل هزلي.

وظهر الحذاء في الفيديو باللون الأخضر باختلاف الدرجات حسب الأماكن، مع الحفاظ على الـ 3 خطوط السوداء، والعلامة التجارية الخاصة بصلاح.وكان من الملاحظ ظهور صلاح في مقطع الفيديو بالرقم 10، وهو رقم السنغالي ساديو ماني، الذي انتقل مؤخرا إلى بايرن ميونخ الألماني.يذكر أن محمد صلاح جدد تعاقده مع فريق ليفربول لمدة موسمين إضافيين، على أن ينتهي عقده في صيف عام 2025.