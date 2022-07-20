الكشف عن القائمة النهائية لجائزة الأفضل في إفريقيا

ووفقا لبيان الكاف على الموقع الرسمي له، فإن قائمة المرشحين، ضمت: المصري محمد صلاح (ليفربول) والسنغاليين ساديو ماني (بايرن ميونخ) وإدوارد ميندي (تشيلسي).وشهدت القائمة النهائية استبعاد كل من:الجزائري رياض محرز ( مانشستر سيتي) - الكاميروني كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون) - الكاميروني فنسنت أبو بكر (النصر) - من كوت ديفوار سيباستيان هالر ( أياكس ودورتموند) - الغيني نابي كيتا (ليفربول) - المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي).ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الكاف في مدينة الرباط بالمغرب غدا الخميس.وسيتم تحديد الفائز من خلال لجنة تصويت مكونة من اللجنة الفنية للكاف، بالإضافة إلى الصحفيين ومدربي وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ومدربي وقادة الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات بالبطولات الأفريقية خلال موسم 2021-22.