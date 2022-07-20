اول تعليق لديبالا بعد انتقاله الى روما

وقال ديبالا خلال تصريحات صحفية لموقع النادي: "السرعة والتصميم الكبيران من روما لأجل التوقيع معي شكلا عاملًا فارقًا جدًا، أنا سعيد بانضمامي لهذا النادي الذي يبني مستقبله بشكل تصاعدي ومع مدرب مثل مورينيو، لا أطيق الانتظار لتحية تلك الجماهير".واضاف: "اتمنى أن اتمكن من تقديم أفضل ما لدي خلال الفترة المقبلة وأن احصد الألقاب رفقة الذئاب".وكان روما الإيطالي قد اعلن عن تعاقده مع ديبالا ، في صفقة انتقال حر بعقد لثلاثة مواسم حيث استطاع نادي العاصمة الإيطالية حسم الصفقة في الأيام الأخيرة .