برشلونة يوقف بيع قمصان ليفاندوفسكي

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن "هناك طلبات كثيرة على شراء قميص ليفاندوفسكي بعد الإعلان عن انضمامه رسميًا إلى فريق برشلونة ما تسبب في نفاد حرف "W".واضافت ان "نادي برشلونة سيعمل على حل هذه المشكلة سريعا، غدا الخميس، حتى تعاد طباعة قمصان ليفاندوفسكي خاصة في المتجر الرئيسي بملعب "كامب نو".يذكر أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أعلن أمس الثلاثاء استكمال إجراءات ضم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ في صفقة ستصل إلى 50 مليون يورو ".