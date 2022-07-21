ليفربول يوجه رسالة إلى محمد صلاح

وجه نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى نجم الفريق، الجناح المصري محمد صلاح، بعد ترشيحه لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي 2022.



وقال النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "حظا موفقا لمحمد صلاح، الذي تم اختياره في القائمة المختصرة المكونة من 3 لاعبين لجائزة أفضل لاعب إفريقي للرجال".



مضيفا: "صلاح حصل على جوائزأفضل لاعب في إنجلترا من رابطة المحترفين، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من اتحاد النقاد، ولاعب العام في ليفربول، والحذاء الذهبي، وأفضل صانع ألعاب في مسابقة البريميرليغ".