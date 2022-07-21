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ليفربول يوجه رسالة إلى محمد صلاح

رياضة

2022-07-21 | 02:53
ليفربول يوجه رسالة إلى محمد صلاح
663 مشاهدة

وجه نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى نجم الفريق، الجناح المصري محمد صلاح، بعد ترشيحه لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي 2022.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "حظا موفقا لمحمد صلاح، الذي تم اختياره في القائمة المختصرة المكونة من 3 لاعبين لجائزة أفضل لاعب إفريقي للرجال".

مضيفا: "صلاح حصل على جوائزأفضل لاعب في إنجلترا من رابطة المحترفين، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من اتحاد النقاد، ولاعب العام في ليفربول، والحذاء الذهبي، وأفضل صانع ألعاب في مسابقة البريميرليغ".
وكان الاتحاد الإفريقي "كاف" أعلن عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي، وضمت 3 لاعبين: محمد صلاح، وزميله السابق بالفريق السنغالي ساديو ماني، والسنغالي الآخر إدوارد ميندي.

ويقام حفل الجوائز في المغرب اليوم الخميس 21 يوليو، بعد غياب في العامين الماضيين، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيتم تحديد الفائز من خلال لجنة تصويت مكونة من اللجنة الفنية للكاف، بالإضافة إلى الصحفيين ومدربي وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ومدربي وقادة الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات بالبطولات الإفريقية خلال موسم 2021-22.

وفاز صلاح بالجائزة في العامين 2017 و2018، قبل أن تمنح الجائزة لماني في عام 2019.

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