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ميسي يفاجئ المدير الفني لباريس سان جيرمان

رياضة

2022-07-21 | 08:03
ميسي يفاجئ المدير الفني لباريس سان جيرمان
المصدر:
وكالات
3,825 مشاهدة

كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، عن تقديم نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، مفاجأة سارة للمدير الفني الجديد للفريق، كريستوف جالتيه.

فقد ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن "جالتيه وجهازه المعاون سعداء للغاية بالحالة الفنية والبدنية، التي يبدو عليها ميسي في معسكر الفريق باليابان".

وأضافت أن "مدرب بي إس جي، وجد (ليو) مندمجا للغاية في التدريبات، ويتصرف بأقصى درجات الاحترافية".

واشارت الصحيفة الى ان "ميسي لم يصل إلى قمة مستواه بعد خلال المعسكر، لكنه ليس سيئا"، لافتة إلى "انتظام النجم الأرجنتيني في فترة الإعداد، هذا الصيف، في موعد مبكر عن المطلوب منه".

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع بي إس جي بنهاية الموسم المقبل، مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم إضافي.

وقد سجل "البرغوث" هدفا، ساهم في فوز سان جيرمان على كاواساكي فرونتال الياباني (2-1)، في مباراة ودية قبل يومين.
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