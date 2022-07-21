Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالصور.. إتلاف "نبات مخدر" في صلاح الدين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

فاسكيز: مواجهة البرسا دائما ما تكون جميلة.. إنه الكلاسيكو

رياضة

2022-07-21 | 12:33
فاسكيز: مواجهة البرسا دائما ما تكون جميلة.. إنه الكلاسيكو
المصدر:
وكالات
912 مشاهدة

صرح نجم ريال مدريد لوكاس فاسكيز، اليوم الخميس، أن الفريق سيخوض مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة، فجر الأحد المقبل في إطار الجولة الأمريكية للفريقين استعدادا للموسم الجديد، برغبة كبيرة.

وقال فاسكيز في تصريحات لإعلام النادي: "مواجهة البرسا دائما ما تكون جميلة، إنه الكلاسيكو، ندخل المباراة برغبة كبيرة من أجل اكتساب النسق، وتكوين انطباعات".

واضاف: "أنهم سيلعبون من أجل الفوز بأولى مباريات الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد".

وتابع فاسكيز: "بالطبع سنعمل وسنتدرب كثيرا، ولكنها أيضا ستكون مباراة مفيدة لنا من أجل العمل أكثر كمجموعة، وهذا ما سيجعل الجميع يعملون ويلعبون بشكل أفضل بكثير".

وتعد هذه هي أولى خطوات الميرينجي في موسمه الجديد، حيث بدأ الفريق التدرب منذ ساعات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبعد الكلاسيكو، سيلتقي بطل إسبانيا وأوروبا أمام كلوب أمريكا المكسيكي في سان فرانسيسكو، ثم مع يوفنتوس الإيطالي في نيويورك.
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
كاظم الساهر يعلق على القصف التركي في دهوك - عاجل
22.36%
11:35 | 2022-07-21
كاظم الساهر يعلق على القصف التركي في دهوك - عاجل
11:35 | 2022-07-21
اول موقف تركي رسمي بعد قصف دهوك - عاجل
18.77%
14:26 | 2022-07-20
اول موقف تركي رسمي بعد قصف دهوك - عاجل
14:26 | 2022-07-20
انقطاع تام للكهرباء في عدة محافظات – عاجل
16.73%
06:40 | 2022-07-20
انقطاع تام للكهرباء في عدة محافظات – عاجل
06:40 | 2022-07-20
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غداً
16.48%
10:44 | 2022-07-20
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غداً
10:44 | 2022-07-20
العامري يخاطب الصدر بشأن التسريبات المنسوبة للمالكي وينتقد &quot;قمة جدة&quot;
13.27%
05:10 | 2022-07-20
العامري يخاطب الصدر بشأن التسريبات المنسوبة للمالكي وينتقد "قمة جدة"
05:10 | 2022-07-20
وزير الخارجية يكشف لـ السومرية تفاصيل جديدة تخص القصف التركي
12.39%
18:58 | 2022-07-20
وزير الخارجية يكشف لـ السومرية تفاصيل جديدة تخص القصف التركي
18:58 | 2022-07-20
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

اشتباكات عنيفة بين المحتجين والقوات الامنية قرب القنصلية التركية (فيديو)
Play
اشتباكات عنيفة بين المحتجين والقوات الامنية قرب القنصلية التركية (فيديو)
11:19 | 2022-07-21
محتجون يحاولون اقتحام القنصلية التركية في بغداد - عاجل
Play
محتجون يحاولون اقتحام القنصلية التركية في بغداد - عاجل
10:50 | 2022-07-21
الدفاع المدني يخمد حريقاً وينتشل جثة وسط بغداد (صور)
Play
الدفاع المدني يخمد حريقاً وينتشل جثة وسط بغداد (صور)
05:36 | 2022-07-21
اغلاق منفذ اصدار الفيزة التركية في كركوك (صور + فيديو) - عاجل
Play
اغلاق منفذ اصدار الفيزة التركية في كركوك (صور + فيديو) - عاجل
04:53 | 2022-07-21
الجدلُ مستمر... رئاستا الوزراء والجمهورية تعمقان الخلافات‎‎
Play
الجدلُ مستمر... رئاستا الوزراء والجمهورية تعمقان الخلافات‎‎
04:39 | 2022-07-21
بالصور.. استعدادات في مطار أربيل لنقل جثامين ضحايا القصف إلى بغداد
Play
بالصور.. استعدادات في مطار أربيل لنقل جثامين ضحايا القصف إلى بغداد
03:58 | 2022-07-21
القصف التركي... مراقبون: موقف الحكومة خجول!‎‎
Play
القصف التركي... مراقبون: موقف الحكومة خجول!‎‎
03:54 | 2022-07-21
القصف التركي.. تسليم جثامين الضحايا لذويهم من مستشفيات اربيل (فيديو)
Play
القصف التركي.. تسليم جثامين الضحايا لذويهم من مستشفيات اربيل (فيديو)
03:14 | 2022-07-21
محتجون ينزلون العلم التركي من مبنى السفارة في بغداد
Play
محتجون ينزلون العلم التركي من مبنى السفارة في بغداد
16:41 | 2022-07-20
في السليمانية: تزايد أعداد المصابين بالسرطان‎‎
Play
في السليمانية: تزايد أعداد المصابين بالسرطان‎‎
02:38 | 2022-07-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.