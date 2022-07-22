رسميا.. ألفيس يعود للمكسيك ويواجه برشلونة

أعلن نادي بوماس المكسيكي تعاقده مع النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيس لاعب برشلونة السابق، في صفقة انتقال حر، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان ألفيس قد رحل عن برشلونة، بنهاية الموسم الماضي، عقب نهاية عقده مع النادي الكتالوني.



وتعاقد النادي المكسيكي مع ألفيس لمدة عام واحد فقط، حتى حزيران 2023.



وتوصل ألفيس للاتفاق مع بوماس بالفعل قبل أسابيع، عقب رحيله عن صفوف برشلونة.

ومن المقرر أن يواجه اللاعب البرازيلي فريق برشلونة في كأس خوان جامبر، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" يوم 7 آب المقبل.



وكان ألفيس قد عاد خلال الميركاتو الشتوي الماضي لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر، لكنه سرعان ما أعلن رحيله عن النادي الذي قضى بين جدرانه 8 سنوات حصد خلالها 23 لقبا: 6 في الليجا و4 في كأس ملك إسبانيا ومثلها في كأس السوبر الإسباني و3 ألقاب في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، ومونديال الأندية.