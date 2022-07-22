بايرن ميونخ يحسم موقفه من ضم نجم برشلونة

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية: "بايرن ميونخ استبعد ضم فرينكي دي يونج، الذي كان اسمه مطروحا على الطاولة، ويعتبره المسؤولون صفقة مثيرة للاهتمام، لكن لا يمكن تحمل الصفقة ماليا".وأضافت الصحيفة: "بايرن ميونخ دفع مؤخرا 77 مليون يورو لضم ماتياس دي ليخت، لن تقل قيمة صفقة دي يونج عن 80 مليون يورو، بجانب راتبه المرتفع، لذلك لم يدخل النادي البافاري في محادثات مع برشلونة حول الصفقة".ولازال مستقبل النجم الهولندي في الهواء، وأمامه على الطاولة احتمالين فقط، بالانتقال إلى تشيلسي أو مانشستر يونايتد، حيث يهتم به كلا الناديين، على الرغم من رغبة اللاعب الواضحة في الاستمرار داخل برشلونة.