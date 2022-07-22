دجوكوفيتش ونادال وفيدرر في فريق واحد بمنافسات كأس لافر

ويلتقي فريق أوروبا بقيادة بيورن بورج، مع فريق العالم بقيادة جون ماكنرو، في النسخة الخامسة من كأس لافر، التي ستقام في لندن خلال الفترة من 23 وحتى 25 سبتمبر المقبل.وستكون هذه المرة الأولى التي يشارك فيها دجوكوفيتش في البطولة منذ نسخة 2018 التي أقيمت في شيكاغو.وقال دجوكوفيتش، المتوج حديثا بلقب بطولة ويمبلدون: "هي البطولة الوحيدة التي يمكنك أن تلعب خلالها في أجواء تعاونية مع رجال اعتدت على اللعب أمامهم".وأضاف: "الانضمام إلى رافا وروجر وأندي، وهم 3 من أكبر المنافسين لي على الإطلاق، سيكون لحظة استثنائية حقا في تاريخ رياضتنا".ولم يتم الكشف عن هوية لاعبين آخرين ضمن صفوف فريق أوروبا، في الوقت الذي سيشارك فيه الكندي فيليكس ألياسيم، والأمريكي تايلور فريتز، والأرجنتيني دييغو شوارتزمان، في صفوف فريق العالم.