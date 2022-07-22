ناد كويتي يضم محترفاً عراقياً

ووصل مهاجم نوروز العراقي السابق برفقة وكيل أعماله، معربا عن سعادته بالانضمام إلى صفوف السماوي، بعد أن تسلم قميص الفريق من مدير المركز الإعلامي في السالمية حسين الفجي، والمنسق الإعلامي دعيج الصالح.وتعاقد السالمية مع رستم ليكون بديلا للبرازيلي باتريك فابيانو، الذي قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد إبراهيم الاستغناء عنه.وجرى تجديد عقود المحترفين العاجي جمعة سعيد والجامبي سامج بير والبرازيلي إليكس ليما، كما تم التعاقد مع البرازيلي كارلوس ريفاس.ومن المقرر أن يغادر السالمية في السابع والعشرين من الشهر الجاري إلى أنطاليا للدخول في معسكر تدريبي، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.جدير بالذكر أن السالمية حل رابعا في جدول ترتيب فرق الممتاز في الموسم الماضي، كما خاض نهائي كأس الأمير، الذي خسره أمام كاظمة (2-1).