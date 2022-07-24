يونايتد يفاجئ رونالدو

ويضع مانشستر يونايتد، خطة جديدة في محاولة لإرضاء رونالدو، إلى جانب محاولة تمديد بقائه في قلعة أولد ترافورد.وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يرحب مانشستر يونايتد برحيل رونالدو على سبيل الإعارة، من أجل تلبية رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.لكن مانشستر يونايتد يرغب في تمديد عقد رونالدو الحالي الذي ينتهي الصيف المقبل، لعام إضافي، كي يعود النجم البرتغالي لصفوف الفريق في نهاية الموسم المقبل.وهناك أمل لدى مانشستر يونايتد أن يتمكن المدرب الجديد إيريك تين هاج، في إعادة مانشستر يونايتد إلى دوري الأبطال من جديد، وحينها يعود رونالدو لصفوف الشياطين الحمر.وأضافت الصحيفة البريطانية أن عرض مانشستر يونايتد تسبب في مفاجأة كل من رونالدو ووكيل أعماله خورخي مينديز، في ظل إبداء النجم البرتغالي رغبته في الرحيل، إلا أن معسكر "كريستيانو" لم يرفض مقترح النادي بعد.