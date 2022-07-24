جمهور الكلاسيكو يعاقب بيكيه بسبب خيانته شاكيرا

وخرج برشلونة منتصرا من الكلاسيكو الودي، بعدما سجل الوافد الجديد رافينيا هدف المباراة الوحيد قبل مرور نصف ساعة، ليحقق فريقه الساعي للعودة للألقاب الانتصار بهدف نظيف.لكن ما واجهه بيكيه من الجماهير خلال المباراة بدا صادماً، حيث ربط العديد من مستخدمي تويتر تلك المشاهد غير المعتادة بانفصال قلب الدفاع مؤخرا عن صديقته، وأم أولاده، المغنية الكولومبية شاكيرا.وأعلن الزوجان في وقت سابق انفصالهما، في وقت كشفت تقارير أن شاكيرا (45 عاما) اكتشفت خيانة رفيقها الأصغر سنا منها بـ10 سنوات.وخلال المباراة الودية بين عملاقي "الليغا"، سمع البعض يهتفون "شاكيرا ، شاكيرا".وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، حاول زميل بيكيه، جوردي ألبا، التقليل من شأن الواقعة، مدعيا أن المدافع الكتالوني لم يتأثر بسلوك الجماهير التي استهدفته بصيحات الاستهجان".وقال جوردي ألبا: "لا أعرف ما هي تلك الصافرات".وتابع: "صحيح أننا سمعنا ذلك، لكنني لا أعتقد أنه قلق جدًا بشأنها، نحن نعرفه (..) أعتقد أنه يكون متحمسًا أكثر بكثير عندما يتم التصفير ضده أكثر مما يتم الإشادة به".وأضاف، "لقد كان يتلقى صفيرًا وصيحات استهجان لفترة طويلة ، لكنني لا أعتقد أنه لن يستطيع النوم بسبب ذلك الأمر".وارتبط بيكيه بشاكيرا لأكثر من 10 سنوات، حيث رزقا بطفلين، قبل إعلان انفصالهما المدوي قبل أشهر.