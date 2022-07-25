قرار غير مسبوق لباريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن كريستوف غالتيير المدير الفني الجديد للنادي الباريسي، أوصى بالتعاقد مع طبيب نفسي لتحقيق أفضل انطلاقة في الموسم الجديد.وأكدت الصحيفة الفرنسية أن غالتيير يقوم بعمل ثورة تصحيح بطريقة مختلفة لضمان التعامل بشكل احترافي مع عقلية النجوم الكبار في العملاق الفرنسي، بسبب ما حدث الموسم الماضي أمام ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي ودعها باريس على يد الميرنغي.وشددت الصحيفة، على أن غالتيير اعتبر اهتزاز شباك باريس 3 مرات أمام ريال مدريد خلال 15 دقيقة فقط أمر نفسي بحت أكثر منه فوارق فنية، كون النادي الباريسي لديه قائمة من النجوم الكبار يتقدمها الأرجنتيني ليونيل ميسي، لذلك جاء التفكير في الاستعانة بطبيب نفسي يلازم الفريق طوال الموسم المقبل.ويهدف غالتيير بمساعدة الطبيب النفسي لتحقيق النجاحات مع باريس خاصة على صعيد بطولة دوري الأبطال، التي يسعى النادي الفرنسي لاقتناصها لأول مرة في تاريخه.