مهاجم ثالث على طريق مغادرة ليفربول

وقال موقع "توتو سبورت" الرياضي الإيطالي إن إدارة يوفنتوس تقدمت بعرض بقيمة 23 مليون يورو، للاعب البالغ من العمر 30 عاما، مشيرا إلى أن المسؤولين مستعدون لرفع قيمة العرض خلال الأيام المقبلة، للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.وكانت تقارير صحفية بريطانية أبرزت أن نادي "السيدة العجوز" عاد مجددا لإبداء اهتمامه بخدمات فيرمينو، الذي لا يبدو راغبا في تغيير أجواء "أنفيلد".وأشارت تقارير سابقة إلى أن المهاجم البرازيلي سعيد ومستقر مع الـ"ريدز"، كما أنه "يخوض الاستعدادات للموسم المقبل في ظروف جيدة".وفي حال رحل فيرمينو عن ليفربول، سيكون المهاجم الثالث الذي يغادر النادي خلال الصيف الجاري، بعد البلجيكي ديفوك أوريغي الذي انتقل إلى ميلان الإيطالي، والسنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ الألماني الجديد.ومنذ انتقاله إلى ليفربول عام 2015 قادما من هوفنهايم الألماني، سجل فيرمينو 98 هدفا وصنع 74 تمريرة حاسمة في 327 مباراة في جميع المسابقات، وكان ضلعا مهما لدى واحد من أخطر الثلاثيات في أوروبا، مع ماني ومحمد صلاح.