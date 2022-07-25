العراق يحرز ذهبيتين وفضية في بطولة آسيا برفع الأثقال

وذكر إعلام اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الرباع العراقي الشاب علي عمار يسر أحرز ثلاثة أوسمة ملونة، ذهبيين وفضي واحد، في منافسات وزن 109 كغم في بطولة آسيا برفع الأثقال المتواصلة منافساتها في العاصمة الأوزبكية طشقند".وأضاف البيان، أن "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، بارك الانجاز الكبير الذي حققه الرباع الصاعد علي عمار مؤكداً متابعة مسيرته الأولمبية وتحضيره لمنافسات دورة الألعاب الآسيوية هانتشو 2022 وأولمبياد باريس 2024".وأشار البيان إلى أن "يسر كان قد خطف 171 كغم محرزاً الوسام الذهبي، ومتفوقاً على نظيره الايراني محمد مسعود فيما نتر 202 كغم ليحلَّ ثانيا بفعالية النتر، ومحققاً مجموع 373 كغم مكّنه من الفوز بالوسام الذهبي لمجموع الرفعتين".ولفت إلى أن "يسر كان قد أحرز وسامين فضيين للخطف والمجموع بمنافسات وزنه في بطولة العالم تحت ٢٠ عام والتي أقيمت منافساتها في اليونان مطلع آيار الماضي".