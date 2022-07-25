مفاجأة من العيار الثقيل.. تمهيد لعودة ميسي لبرشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت"، ان "المدرب الشاب تشافي هيرنانديز، طلب من خوان لابورتا، رئيس برشلونة، إعادة ميسي إلى البارسا بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان".ويؤمن تشافي بأن "عودة ميسي ستسهم في إنعاش البارسا على الصعيدين الرياضي والمالي، فضلا عن قدرة البرغوث على حل الخلافات التي نشبت بينه وبين البارسا في وقت سابق، لإغلاق صفحته الكتالونية بأفضل طريقة قبل الاعتزال".ورغم أن ميسي سيبلغ الصيف القادم عامه ال 36، إلا أن تشافي لا زال مؤمنا بقدرة اللاعب على تقديم الإضافة المطلوبة مع الفريق الكتالوني.وينتهي عقد صاحب ال 35 عاما مع الفريق الباريسي في صيف 2023، حيث يرغب تشافي في استقدامه قبل انطلاق موسم 2023-2024.