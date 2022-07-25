نفط ميسان يعلن عن تعاقده مع محترف عربي

وذكر النادي على موقعه الرسمي ان "صفقة صوافطة تعد من أبرز تعاقدات نفط ميسان، في الميركاتو الصيفي الجاري".ويسعى ميسان، لاستقطاب محترفين آخرين في الفترة المقبلة؛ للمساهمة في تحسين نتائج الفريق بالموسم الجديد.وسبق للعديد من اللاعبين الفلسطينين، الاحتراف بالمواسم الماضية في الدوري العراقي، أبرزهم المدافع عبد اللطيف البهداري الذي مثل نادي زاخو.كما أعلن نفط ميسان، تعاقده مع العراقي محمد سعيد، قادمًا من الطلبة.ويلعب سعيد في مركز ظهير اليسار، فيما تم توقيع العقد مع عمار كاظم قادمًا من نفط البصرة، وكذلك المدافع ياسر سلام، الذي سبق له تمثيل أربيل في الموسم المنقضي.