السومرية تنشر تشكيلة ليوث الرافدين لمواجهة الحسم بكأس العرب

ويرفع منتخبنا شعار الفوز من أجل بلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة، ويحتاج العراق تسجيل أكثر من هدفين بغية تحقيق هدفه المنشود.ويدخل منتخبنا الوطني للشباب المباراة بدون رصيد من النقاط إثر خساراته مباراته الأولى أمام نظيره الموريتاني بهدف دون رد، في حين يمتلك الفريق السعودي 3 نقاط من فوزه على موريتانيا بهدفين مقابل لاشيء.