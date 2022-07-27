تسمية مدرب جديد للمنتخب العراقي

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، تسمية راضي شنيشل مدرباً للمنتخب العراقي، كما سمى أحمد كاظم مدرباً لمنتخبِ الناشئين.

وقال الاتحاد في بيان، إنه "قررُ تسميةَ (راضي شنيشل) مدرباً للمنتخبِ الأولمبيّ، ويشكرُ الملاكَ التدريبيّ السابق على جهوده المبذولةِ أثناء فترةِ إشرافه على تدريبِ المنتخب في الفترةِ السابقة".

وأضاف أنه "قررُ تسميةَ (أحمد كاظم) مدرباً لمنتخبِ الناشئين، ويشكرُ الملاكَ التدريبيّ السابق على جهوده المبذولةِ أثناء فترةِ إشرافه على تدريبِ المنتخب في الفترةِ السابقة".