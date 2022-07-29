السير أليكس فيرغسون يعود لفريق مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "ذا صن"، ان "ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي الجديد لمانشستر يونايتد قرر خلق خلية تفكير تساعد مجلس إدارة الفريق بحل المشاكل، وتقديم النصيحة والحلول للمساعدة في العودة لقمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية".واضافت انه "لن يكون السير أليكس فيرغسون الوحيد الذي سيعود للفريق لكون الخلية تضم أيضًا كلًا من أسطورة النادي الإنجليزي بريان روبسون، والرئيس التنفيذي السابق دافيد جيل، ومدير كرة القدم جون مورتوغ".وأكدت الصحيفة أن "المجموعة المكونة من 5 أشخاص تجتمع بشكل متواصل للحديث عن مشاكل مانشستر يونايتد ومناقشتها، ودعم مجلس الإدارة للبحث عن حلول".ودرب السير أليكس فرغيسون مانشستر يونايتد، من 1986 إلى 2013، حقق خلالها 38 لقبًا، من بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا، و13 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.ومنذ اعتزال المدرب الأسطوري فشل مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتراجعت نتائج الفريق، ومر على الفريق 8 مدربين خلال 9 مواسم، وتعاقد هذا الموسم مع المدرب التاسع الهولندي إيريك تين هاغ.