رسمياً.. 4 دول تعلن ترشيحها لاستضافة مونديال 2030

السومرية نيوز – رياضة

اعلنت الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي رسمياً ترشيحها المشترك لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 والذي يصادف الذكرى المئوية للمسابقة التي أقيمت نسختها الأولى في مونتيفيديو.



ويهدف الترشيح المشترك للدول الأربع أيضا إقامة المباراة النهائية لنسخة 2030 على الملعب ذاته.

وقال رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم أليخاندرو دومينغيس :"في الوقت الذي تحتفل فيه كأس العالم بالذكرى المئوية لتأسيسها، يجب أن تعود إلى موطنها الأصلي، أمريكا الجنوبية".

من جهته قال وزير الرياضة الأوروغوياني سيباستيان باوسا: "بالنسبة لنا، يجب أن يطلق عليها كأس العالم للذكرى المئوية 2030".

وأضاف: "ما يجب أن نركز عليه هو الذكرى المئوية لكأس العالم ، سيكون الاحتفال بمرور 100 عام على أول كأس عالم هنا ، عودة إلى الأسطورة، والعودة إلى الجذور".

وكانت الدول الأربع التزمت قبل أكثر من ثلاث سنوات بتأسيس لجنة منظمة محلية للتنسيق مع الهيئة الحاكمة للعبة في أمريكا الجنوبية للتخطيط لترشيحها.

وستكون النسخة السادسة من كأس العالم التي تقام في أمريكا الجنوبية، بعد 1930 (الأوروغواي)، 1950 (البرازيل)، 1962 (تشيلي)، 1978 (الأرجنتين) و2014 (البرازيل).

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها عدد الدول المرشحة للاستضافة إلى أربع، علماً أن نسخة 2026 ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.