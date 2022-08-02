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منتخب طائرة العراق البارالمبي يشارك في بطولة العالم بالبوسنة

رياضة

2022-08-02 | 02:56
منتخب طائرة العراق البارالمبي يشارك في بطولة العالم بالبوسنة
141 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة
يشارك المنتخب العراقي للكرة الطائرة جلوس، في بطولة العالم التي ستقام في البوسنة خلال نوفمبر / تشرين ثانٍ المقبل.

وقال يعقوب عبد الشافي، أمين سر الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، "المنتخب العراقي سيُشارك في بطولة كأس العالم التي تُقام في البوسنة ضمن أبرز مشاركاته بالعام الجاري 2022".

وأضاف: "نطمح لتحقيق نتيجة متقدمة في البطولة، نشارك ضمن 16 منتخبا عالميا إلى جانب تمثيلنا للقارة الآسيوية".

وتابع: "البطولة ستنطلق في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسنخوض عدة معسكرات قبل انطلاق المحفل العالمي".

وختم: "سنعمل من خلال هذه البطولة على تحسين موقع منتخب العراق في الترتيب العالمي، لا سيما وأننا حاليا في المركز 14 عالميا.
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