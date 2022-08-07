رئيس برشلونة: يمكننا تسجيل جميع التعاقدات

وحضر لابورتا في لقاء مع العديد من مشجعي برشلونة، وحضر 5 من التعاقدات التي أبرمها برشلونة هذا الصيف، كما هو معتاد في هذا الاجتماع الدوري مع المشجعين للنادي الكتالوني قبل بطولة كأس خوان جامبر.وقال لابورتا، خلال تصريحاته في اللقاء: "يمكننا تسجيل جميع التعاقدات".وأضاف: "كرة القدم لا تنتظر، ولا توجد مواسم انتقالية".واختتم: "طالما أنني أتشرف بكوني رئيسا لبرشلونة، فإن النادي سيبقى دائما للأعضاء".وتعاقد برشلونة مع "روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، فرانك كيسي، أندرياس كريستنسن، جول كوندي"، كما جدد عقدي عثمان ديمبلي وسيرجي روبيرتو.وفعلت الإدارة 3 رافعات اقتصادية هذا الصيف، حيث باعت حقوق البث التلفزيوني بنسبة 10% ولمدة 25 عاما، ثم باعت نسبة 15% من حقوق البث لنفس المدة، وأخيرا تم بيع 25% من ستوديوهات النادي، بإجمالي إيرادات 707 ملايين يورو.