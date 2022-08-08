إيسكو يجتاز الكشف الطبي لإشبيلية (صورة)

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إيسكو أجرى الفحوصات الطبية في إشبيلية بنجاح، وسيوقع عقد انتقاله إلى النادي الأندلسي.وقال إشبيلية، في بيان رسمي أمس: "توصل النادي إلى اتفاق مبدئي، بشأن ضم إيسكو خلال موسم 2022/23".وأضاف: "إيسكو موجود بالفعل في إشبيلية، وإذا سارت الأمور على ما يرام، سيوقع عقده مع النادي لمدة موسمين".يذكر أن اللاعب الإسباني، لم يحصل على فرصة للمشاركة بانتظام في المباريات مع ريال مدريد، في آخر موسمين.وكانت تقارير صحفية قد ربطته بالانضمام إلى ريال بيتيس، أو روما، أو جالطة سراي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قبل أن يقرر الانضمام لإشبيلية.