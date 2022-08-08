ماريانو دياز يحسم موقفة بشأن مستقبله مع ريال مدريد

انضم ماريانو دياز إلى ريال مدريد منذ 5 سنوات قادمًا من ليون الفرنسي في 2018، لكنه حُرم خلال الـ4 مواسم الماضية من اللعب بشكل مستمر.وحسب ما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ماريانو كان على وشك المغادرة الصيف الماضي إلى فالنسيا، قبل أن ينسحب الخفافيش من الصفقة.اللاعب الدومينيكاني صاحب الـ29 عامًا، يخوض السنة الأخيرة في عقده مع ريال مدريد، بغض النظر عن وقت لعبه. لا يوجد نادٍ آخر على استعداد لتخصيص مبلغ مالي لضمه، ويبدو أنه من غير المحتمل رحيله معارًا مع بقاء عام واحد في عقده.وبالتالي، سيستمر ماريانو دياز حتى نهاية عقده مع ريال مدريد، خاصة وأن الملكي لا يمتلك مهاجما بديلا لـ بنزيما بعد رحيل يوفيتش إلى فيورنتينا معارًا، وقد تكون له الفرصة في الموسم الجديد 2022/2023 والذي سينطلق في إسبانيا الأسبوع المقبل.