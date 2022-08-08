رسمياً.. إيسكو يعزز صفوف إشبيلية

ورحل إيسكو عن صفوف ريال مدريد، عقب نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده في سانتياجو برنابيو.وقال إشبيلية على موقعه الرسمي: "وقع إيسكو، ظهر اليوم، على عقده مع النادي حتى نهاية موسم (2023-2024)، عقب اجتياز الكشف الطبي" .وأضاف: "سنقدم إيسكو، يوم الأربعاء، في تمام الساعة 9:00 مساءً، وسيُعقد المؤتمر الصحفي للاعب قبل نصف ساعة من موعد التقديم للجماهير".يذكر أن اللاعب الإسباني، لم يحصل على فرصة للمشاركة بانتظام في المباريات مع ريال مدريد، في آخر موسمين.وكانت تقارير صحفية قد ربطته بالانضمام إلى ريال بيتيس، أو روما، أو جالطة سراي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قبل أن يقرر الانضمام لإشبيلية.