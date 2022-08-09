موهوب برشلونة يفاجئ تشافي بقراره

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نيكو صاحب ال20 عاما، يدرك صعوبة المشاركة في الموسم الجديد، وطلب الخروج على سبيل الإعارة حتى يمكنه اللعب معه بشكل مستمر.وأضافت الصحيفة: "نيكو طلب من تشافي السماح له بالرحيل، ما فاجأ المدرب، لكنه تفهم أسباب هذا القرار"، مشيرة إلى أنه بعد موافقة تشافي، تحدث نيكو مع وكيل أعماله خورخي مينديز، وأخبره أن هدفه الأول هو الانتقال لصفوف فالنسيا.وتابعت الصحيفة: "نيكو تحدث مع جاتوزو المدير الفني لفالنسيا، وضمن له الإيطالي المشاركة، وبالمناسبة يريد جاتوزو أيضا عبد الصمد الزلزولي على سبيل الإعارة من برشلونة".وأفادت الصحيفة، أن برشلونة وافق على إعارة نيكو، لكن بشرط واحد، وهو أن يجدد عقده الحالي الذي ينتهي في صيف 2024، لمدة عام واحد على الأقل حتى 2025، ويفكر اللاعب في الأمر لأن رغبته في الرحيل واضحة.