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تشيلسي يوقع عقد بيع فيرنر

رياضة

2022-08-09 | 04:27
تشيلسي يوقع عقد بيع فيرنر
461 مشاهدة

اقترب الألماني تيمو فيرنر، مهاجم تشيلسي، من الرحيل عن صفوف النادي هذا الصيف.

وخرج فيرنر26 عامًا من حسابات مدربه توماس توخيل، خاصة بعد التعاقد مع الإنجليزي رحيم سترلينج.

ووصل اللاعب إلى ألمانيا، ومن المتوقع أن يخضع للفحوصات الطبية اليوم، لكي يكمل صفقة انتقاله لصفوف ناديه السابق لايبزيج.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "وقع تشيلسي ولايبزيج عقود صفقة تيمو فيرنر، ومن المقرر أن تتم الصفقة مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت".

وأضاف :"سيخضع فيرنر لفحوصات طبية في وقت لاحق اليوم".

وشارك فيرنر في 56 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 13 هدفا.
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