ريال مدريد يعلن قائمته النهاية لخوض مباراة كأس السوبر
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السومرية نيوز ـ رياضة
أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، قائمته لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام اينتراخت فرانكفورت الألماني.
وقرر مدرب الفريق الملكي كارلو انشلوتي، استدعاء كل من:
حراس المرمى: كورتوا ولونين ولويس لوبيز.
المدافعون: كارفاخال ، ميليتاو ، ألابا ، فاليجو ، ناتشو ، أودريوزولا ، روديجر ، إف ميندي.
لاعبو الوسط: كروس ومودريتش وكاسيميرو وفالفيردي ولوكاس في وتشواميني ودي سيبايوس وكامافينجا.
المهاجمون: هازارد ، بنزيمة ، أسينسيو ، فييني جونيور ، رودريجو وماريانو.
وستقام المباراة يوم غد الأربعاء عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.
يذكر ان كأس السوبر الأوروبي يقام في كل عام بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي.
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