سيرينا ويليامز تحدد موعد اعتزالها التنس

وقالت سيرينا في حوار مع مجلة "Vogue": "أنا هنا لأخبركم بأنني أبتعد عن التنس تجاه أمور أخرى أكثر أهمية بالنسبة لي"، مضيفة: "هذا أصعب شيء ممكن أن أتخيله، لم أرغب أبدًا في أن ينتهي الأمر، ولكن في نفس الوقت أنا مستعدة لما هو قادم".واوضحت: "لسوء الحظ لم أكن مستعدة للفوز ببطولة ويمبلدون هذ العام، ولا أعرف هل سأكون مستعدة للفوز في نيويورك، ولكن سأحاول، وستكون البطولات التحضيرية لها ممتعة".وتابعت ويليامز: "لا أبحث عن احتفالات وداعية، فأنا لا أعرف كيفية الوداع، هذا أسوأ شيء، ولكن اعلموا أنني ممتنة لكم أكثر من قدرتي على التعبير بالكلمات، فأنتم حملتوني تجاه العديد من الانتصارات والكؤوس، سأفتقد تلك النسخة مني، تلك الفتاة التي لعبت التنس، وسأفتقدكم".وأختمت: "هناك من يقول إنني لست أعظم لاعبة تنس على مر العصور لعدم تجاوز رقم مارجريت كورت في عدد ألقاب الجراند سلام (24)، وهو الرقم الذي حققته قبل العصر الحديث في عام 1968، سأكون كاذبة إذا قلت بأنني لا أريد تحطيم هذا الرقم، ولكن مع مرور الأيام لا أفكر في الأمر، إذا وصلت لنهائي جراند سلام سأفكر في الأمر، فأنا فكرت به كثيرًا ولم يجد نفعًا".