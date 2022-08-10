ذا صن: لاعبو مانشستر منزعجون من تصرفات رونالدو ويرغبون في رحيله

وبحسب الصحيفة، فهناك انزعاج كبير من سلوك النجم البرتغالي من قبل مجموعة مهمة من اللاعبين، وهم يرغبون في حسم أزمته في أسرع وقت، كما يعتقدون أنها تؤثر على الأجواء المعنوية داخل الفريق.وقال مصدر من داخل مانشستر يونايتد للصحيفة: "لقد بدأ حقا يزعج الكثير من اللاعبين الآن، لديه حلفاء في غرف الملابس لكن كثيرين سئموا الطريقة التي يسير بها".وعبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رغبته في الرحيل بعد موسم واحد من عودته لمانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس، وأدى عدم تأهل الفريق لمنافسات دوري أبطال أوروبا لرغبته في تغيير الأجواء إلى فريق يمنحه فرصة الدفاع عن أرقامه القياسية في أغلى مسابقة أوروبية.ويرفض مانشستر يونايتد منحه ترخيصا للرحيل، فيما يعتبر كريستيانو رونالدو أن لديه اتفاقا مبدئيا مع الإدارة بالسماح له بالخروج حال فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.وناشد وكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز، المدير العام لمانشستر يونايتد ريتشارد أرنولد أن يحدد سعره ببساطة لأن لديه صفقة مطروحة على رونالدو للانتقال إلى نادٍ لم يذكر اسمه.لكن ملاك النادي، آل جليزر، يصرون على أنه ليس للبيع ويغلقون الباب أمامه.وغاب كريستيانو رونالدو عن المرحلة الإعدادية للفريق في تايلاند وأستراليا ولم يشارك في لقاء أتلتيكو مدريد، ولعب 45 دقيقة في اللقاء الودي أمام رايو فاليكانو، وبدأ الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز من دكة البدلاء أمام برايتون رغم غياب الفرنسي أنتوني مارسيال للإصابة.ولعب المدرب الهولندي إيريك تين هاغ بقلب هجوم وهمي بين البرتغالي برونو فيرنانديز والدنماركي إريكسن، لكن الهزيمة بهدفين دون رد في الشوط الأول دفعته لإشراك النجم البرتغالي في الدقيقة 52، ولم يكن ذلك كافيا لتجنب الهزيمة (2-1) في أول لقاء رسمي هذا الموسم وفي بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل رونالدو 24 هدفا بجميع المسابقات بالموسم الماضي ليشكل واحدة من نقاط الضوء القليلة بموسم للنسيان أنهاه يونايتد في المركز السادس بالدوري.