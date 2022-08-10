نجم ليفربول تنتضره 4 مواجهات قوية في الدوري الانكليزي

وسجل محمد صلاح هدفا فى تعادل ليفربول المخيب للآمال مع الصاعد حديثا فولهام بهدفين لكل منهما، على ملعب "كرافين كوتاج" ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي.وحقق النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، انطلاقة تاريخية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد 2022-2023، حيث أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الافتتاحية للموسم السادس على التوالي.وسجل صلاح في أول مباراة للريدز في كل موسم من البريميرليج في السنوات الست الأخيرة منذ انضمامه إلى النادي الإنجليزى.ويقود محمد صلاح فريق ليفربول في أول 5 مباريات ضد كل من فولهام وكريستال بالاس ومانشستر يونايتد ووست بروميتش ونيوكاسل على الترتيب، حيث تعادل الفريق في الجولة الأولى بنتيجة 2-2 .وينتظر محمد صلاح، 4 مواجهات قوية ومثيرة مع فريقه ليفربول حتى نهاية شهر أغسطس كتالي:ليفربول ضد كريستال بالاس .. يوم 15 أغسطس الساعة التاسعة مساءًمانشستر يونايتد ضد ليفربول.. يوم 22 أغسطس الساعة التاسعة مساءًليفربول ضد بورنموث.. يوم 27 أغسطس الساعة الرابعة عصرًاليفربول ضد نيوكاسل يونايتد .. يوم 31 أغسطس الساعة التاسعة مساءً