ليفاندوفسكي: لا أريد مواجهة بايرن ميونخ
Alsumaria Tv
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أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، أنه لا يرغب في مواجهة ناديه السابق بايرن ميونخ، بدوري أبطال أوروبا.
وانتقل ليفاندوفسكي 34 عامًا إلى برشلونة، هذا الصيف، قادمًا من بايرن ميونخ، مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين في صورة متغيرات.
وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "مواجهة بايرن ليس من الضروري أن تكون في دور المجموعات بدوري الأبطال، هذا مبكر جدًا وسيكون شعورًا غريبًا بالنسبة لي، أمنيتي في القرعة هي: من فضلك لا أريد مواجهة بايرن ميونخ".
وأضاف: "لا أعرف كيف ستستقبلني جماهير بايرن في ملعب أليانز آرينا، أتمنى أن يكون ذلك جيدًا، سيكون لدي فقط ذكريات رائعة نتاج الفترة التي قضيتها في بايرن ميونخ، ستبقى القصة دائمًا في قلبي".
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