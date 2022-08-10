الاتحاد الافريقي يحدد قيمة الجوائز المالية لبطولة السوبر
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز ـ رياضة
يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي إطلاق دوري السوبر الأفريقي اليوم الأربعاء، فى الجمعية العمومية العادية للاتحاد بمدينة أروشا تنزانيا على العديد من شبكات التليفزيون فى أفريقيا، وأجزاء أخرى من العالم، بما فى ذلك منصات البث. (YouTube).
وينتظر أن ينطلق دوري السوبر الإفريقي في أغسطس 2023 بمشاركة 24 فريق، وبإجمالي جوائز يقدر بـ100 مليون دولار، على أن يحصل البطل على مبلغ 10 مليون دولار .
جوائز دوري السوبر الافريقي
ونستعرض بالانفوجراف نظام بطولة دوري السوبر الأفريقي والجوائز المالية :
24 فريقا على 3 مجموعات (أندية شمال أفريقيا – أندية وسط القارة – أندية الجنوب)
8 فرق فى كل مجموعة
5 فرق تتأهل مباشرة عن كل مجموعة لدور الـ16
1 أفضل مركز سادس يكمل عدد أندية دور الـ16
استئناف البطولة للمتأهلين بمباريات اقصائية (ذهاب واياب)
دور الـ16، الـ8، الـ4، النهائي
الجائزة المالية لبطل دوري السوبر الأفريقي
10 ملايين دولار
إجمالي الجوائز فى دوري السوبر الأفريقي
100 مليون دولار
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