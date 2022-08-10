الاتحاد الافريقي يحدد قيمة الجوائز المالية لبطولة السوبر

وينتظر أن ينطلق دوري السوبر الإفريقي في أغسطس 2023 بمشاركة 24 فريق، وبإجمالي جوائز يقدر بـ100 مليون دولار، على أن يحصل البطل على مبلغ 10 مليون دولار .جوائز دوري السوبر الافريقيونستعرض بالانفوجراف نظام بطولة دوري السوبر الأفريقي والجوائز المالية :24 فريقا على 3 مجموعات (أندية شمال أفريقيا – أندية وسط القارة – أندية الجنوب)8 فرق فى كل مجموعة5 فرق تتأهل مباشرة عن كل مجموعة لدور الـ161 أفضل مركز سادس يكمل عدد أندية دور الـ16استئناف البطولة للمتأهلين بمباريات اقصائية (ذهاب واياب)دور الـ16، الـ8، الـ4، النهائيالجائزة المالية لبطل دوري السوبر الأفريقي10 ملايين دولارإجمالي الجوائز فى دوري السوبر الأفريقي100 مليون دولار