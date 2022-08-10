هازارد ينهي عقدة في ريال مدريد

ويستضيف الملعب الأولمبي هلسنكي في فنلندا مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت الألماني مساء الأربعاء.وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، سيضع هازارد كبديل في اللقاء، مع إمكانية المشاركة كبديل في الشوط الثاني.وحال مشاركته، ستكون تلك المرة هي الأولى التي يخوض فيها هازارد مباراة نهائية مع ريال مدريد، منذ انتقاله قادما من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019.ومنذ ذلك الحين، لعب الفريق الإسباني 3 مباريات نهائية، في كأس السوبر الإسباني مرتين، وكذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا، وغاب هازارد عنهم جميعا..وغاب هازارد عن كأس السوبر الإسباني 2020 ضد أتلتيكو مدريد للإصابة، ثم لأسباب فنية في نهائي كأس السوبر الإسباني 2021 ضد أتلتيك بلباو، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ضد ليفربول الإنجليزي.يُذكر أن آخر نهائي خاضه هازارد كان نهائي الدوري الأوروبي 2019 مع تشيلسي، والذي انتهى بفوز "البلوز" بنتيجة 4-1، حيث سجل اللاعب البلجيكي هدفين.