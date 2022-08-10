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الفيفا يناقش تعديل موعد انطلاق مونديال قطر

رياضة

2022-08-10 | 05:45
الفيفا يناقش تعديل موعد انطلاق مونديال قطر
1,366 مشاهدة

يفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تأجيل موعد انطلاق مونديال 2022 الذي سيقام في قطر بالخريف المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلا عن الحكم الأرجنتيني دياريو أوليه.

ويناقش الفيفا بجدية تغيير موعد انطلاق بداية البطولة بيوم واحد من 21 نوفمبر إلى 20 نوفمبر.

ويعود سبب هذا التعديل المحتمل إلى الحقيقة المربكة المتمثلة في لعب مباراتين قبل مواجهة الافتتاح، والتي أصبحت تقليدا منذ مونديال ألمانيا 2006 أن يلعب صاحب الأرض مباراة في يوم الافتتاح.

وعليه، في حال التأجيل، ستقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم الأحد في الـ20 من نوفمبر القادم.

على أن تقام مباراة هولندا والسنغال ومباراة إنجلترا وإيران في 21 نوفمبر.
واتخاذ مثل هذا القرار يأتي على أساس نتائج التصويت فقط، بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو ورؤساء اتحادات كرة القدم للقارات الستة.

وستقام بطولة كأس العالم في قطر في نوفمبر المقبل، ولن يشارك المنتخب الروسي في البطولة بسبب تعليق مشاركة الأندية والمنتخبات الروسية في المسابقات الدولية بقرار من الفيفا.

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