ديباي يتفق مع يوفنتوس

وخرج ديباي من حسابات مدربه تشافي هيرنانديز، بعد التعاقد مع الثنائي روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، وقرر برشلونة التخلص منه للهبوط بحد الرواتب في الفريق.وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ديباي وافق على عقد مدته موسمين مع يوفنتوس، وبراتب قيمته 6 ملايين يورو في الموسم.وحاول يوفنتوس التعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، والذي كان يعتبر أولوية بالنسبة للمدرب أليجري، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الأمور المالية مع أتلتيكو مدريد.وعلى الرغم من إمكانية تفريط برشلونة في اللاعب مجانا هذا الصيف لو اضطر لذلك، في محاولة للهبوط بحد الرواتب، إلا أن العلاقات المميزة بين النادي الكتالوني ويوفنتوس، ستدفع البيانكونيري لتقديم مقابل رمزي لحسم الصفقة.