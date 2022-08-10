اللجنة الأولمبية تحضر الماجدي لأولمبياد باريس 2024

وقال حمودي، خلال استقباله وفد العراق المشارك في بطولة العرب للملاكمة إنه "وجّه الأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبدالحميد، بعقد جلسات متواصلة مع إتحاد الملاكمة ومدرب البطل يوسف نعيم، بغية رسم إستراتيجية واضحة المعالم وبرنامج تدريبي متكامل لإعداد الماجدي".واضاف: "الماجدي تنتظره مشاركات مهمة في المرحلة المقبلة، ومن أبرزها دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في مدينة هانجتشو بالصين 2023، ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024".واتم حمودي: "الذهبية التي تحققت في بطولة العرب الأخيرة مدعاة فخر واعتزاز للرياضة العراقية، وأتمنى للماجدي تركيزه في التدريب سعياً لمواصلة تفوقه".وشهد اللقاء، تكريم الملاكم الماجدي، مع الأبطال الذين توّجوا بالأوسمة المنوعة في بطولة آسيا التي أقيمت مؤخراً في الأردن.يذكر أن الماجدي، توج مؤخراً بذهبية بطولة العرب للشباب بوزن 71 كجم، التي اقيمت في العاصمة المصرية القاهرة.