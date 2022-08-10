مصر.. الحكم بحبس رئيس نادي الزمالك

وقال المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان في منشور له عبر "فيسبوك": "محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم تقضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 لسنة 2022، جنح اقتصادية، في القضية المرفوعة منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته".وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل واستأنف رئيس نادي الزمالك أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحبسه لمدة شهر وهذا الحكم واجب النفاذ.