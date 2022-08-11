كاسيميرو: شعار ريال مدريد يجبرنا على الفوز بالألقاب
Alsumaria Tv
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أعرب البرازيلي كاسيميرو، لاعب خط وسط ريال مدريد، عن سعادته بحصد كأس السوبر الأوروبي، ، بعد الفوز بثنائية نظيفة على آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وقال كاسيميرو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إنه لقب مهم، هذا النادي يسير بهذه الطريقة، فمن المهم أن نبدأ الموسم بفوز، وأعتقد أننا نستحق الفوز وعلينا الاحتفال".
وأضاف: "ريال مدريد المفضل دائما للألقاب، وهذا الشعار يجبرك دائما على الفوز وتقديم كل شيء على أرض الملعب، فالنادي يعيش على الانتصارات مهما كانت الظروف".
وعن الصفقات الجديدة تشواميني وروديجر، علق: "صحيح أنه في العام الماضي كان لدينا لاعبون بجودة عالية، وانضم لنا هذا العام لاعبون سيساهمون كثيرًا، وسيلعبون بحماس كبير".
وأتم بالحديث عن كريم بنزيما: "لم يتغير، لقد تحدثنا دائما عن كونه أفضل مهاجم في العالم، وخلال هذين العامين اتخذ خطوة إلى الأمام ليساعد الفريق، ومن الواضح أنه سيفوز بالكرة الذهبية، لأنه لا يوجد أحد يقترب منه".
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