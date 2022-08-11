نادال يعلن مشاركته في بطولة سينسيناتي (صورة)

أكد الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثالث عالميا بين لاعبي التنس، أنه سيتوجه اليوم الخميس إلى الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة سينسيناتي للأساتذة، حيث ستكون أول بطولة له منذ انسحابه من ويمبلدون مطلع تموز الماضي بسبب إصابة في البطن.







وكان نادال قد أعلن في الخامس من الشهر الجاري الانسحاب من بطولة مونتريال لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة بسبب شعوره بالألم خلال التدريبات.

وكتب نادال المتوج ب22 لقب جراند سلام على حسابه على "الانستغرام" "سعيد للغاية بالعودة للعب في سينسيناتي. سأذهب إلى هناك غدا".وكان نادال قد أعلن في الخامس من الشهر الجاري الانسحاب من بطولة مونتريال لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة بسبب شعوره بالألم خلال التدريبات.