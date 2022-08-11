"ماركا" تتغنى بريال مدريد: "لا يشبع" من البطولات

وتولى الثنائي دافيد ألابا وكريم بنزيما، تسجيل هدفي ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي ضد آينتراخت فرانكفورت من صناعة كاسيميرو وفينيسيوس جونيور.واحتفلت صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية بشكل خاص بتتويج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي، حيث احتلت صورة الفريق أثناء رفع كريم بنزيما كأس البطولة غلاف الصحيفة.وعنونت الصحيفة الإسبانية الشهيرة غلافها الصادر صباح اليوم بكلمة ‘‘لا يشبع‘‘، ريال مدريد يرفع كأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة فى تاريخه‘‘.كما كتبت: ‘‘هدفان ألابا وبنزيما يسقطان آينتراخت، وأصبح كريم الآن ثاني أفضل الهدافين في تاريخ النادي‘‘.وبالمثل، عنونت صحيفة ‘‘أس‘‘ غلافها الصادر صباح اليوم: ‘‘ريال مدريد لا يشبع‘‘.وأضافت: ‘‘فاز فريق أنشيلوتي بكأس السوبر الأوروبي الخامس بعد التغلب على آينتراخت بهدفين من ألابا وبنزيما الذي تغلب على راؤول وأصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي‘‘.