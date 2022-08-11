كورتوا: ريال مدريد عظيم لهذا السبب

وقال كورتوا ، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لقد تصديت لكرتين أو 3 مهمين في الشوط الأول، لا سيما التصدي ضد كامادا، حيث رأيت الحركة وأنه صوب على يساري".وأضاف: "لقد لعبنا مباراة متكاملة للغاية، وتمكنا من تسجيل الأهداف، وفي آخر 3 نهائيات خضناها حافظنا على شباكنا نظيفة، وهذا أمر مهم".وتابع: "حين يخوض ريال مدريد نهائيا، عادة ما يفوز به، وهذا هو حال ريال مدريد، ولذلك هذا النادي عظيم".وعن الحالة البدنية للفريق، أوضح: "لا أعتقد أننا بعيدين عن الجاهزية بنسبة 100%، وأظهرنا ذلك ضد يوفنتوس واليوم، فنحن جيدون جدًا، وخلال شهر أب لدينا أسبوع للتحضير قبل كل مباراة، وبعد ذلك مع بدء مباريات دوري الأبطال لن يكون لدينا الوقت، ويجب أن نكون جاهزين".وأتم: "دائما ما تكون الأمور أكثر صعوبة كل عام، لأن الفرق تكون أكثر حرصًا خلال مواجهة البطل، وسيكون شهري أيلول و تشرين الأول مهمين للغاية في الليجا ودوري الأبطال قبل الذهاب لكأس العالم، وعلينا أن نضع الفريق في قمة الجدول قبل التوقف لبدء المونديال".